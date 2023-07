La Cgia | Crollano i depositi bancari | cresce la raccolta indiretta Così le famiglie si difendono dall’inflazione

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Da giorni circola la notizia di una forte riduzione dei risparmi delle. L’Ufficio studi dellaha recentemente diffuso un report secondo il quale idegli italiani sono diminuiti di oltre 25 miliardi di euro in un solo anno (da marzo 2022 a marzo scorso). Nel documento si sostiene che sia uno degli effetti economici “che ha colpito il nostro Paese a seguito dell’aumento dei tassi di interesse”, con l’obiettivo di “raffreddare il caro prezzi”. La “sforbiciata”, vienedefinita, di ben 25,3 miliardi di euro «ha alleggerito il conto corrente degli italiani» che scende dai 1.162,9 miliardi di euro di marzo 2022 ai 1.137,6 miliardi di marzo scorso (elaborazione Ufficio studisu dati Banca d’Italia). Come sappiamo, l’inflazione, quando è elevata, riduce ...

La Cgia: Crollano i depositi bancari, cresce la raccolta indiretta. Il Denaro

