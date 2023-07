La bergamasca Marica Pellegrinelli | “Sono guarita da un tumore | grazie alla vita | fate prevenzione”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La, modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti, ha raccontato sui social un’esperienza molto forte che ha vissuto. Rivolgendosi ai suoi followers, sul proprio profilo Instagram, ha spiegato di essereda un, ha ringraziato tutte le persone che lestate vicino dopo averlo saputo e ha lanciato un appello per sottolineare l’importanza della. “Un anno fa – ha scritto – mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel ...

La modella bergamasca Marica Pellegrinelli: «Ho avuto un tumore ... L'Eco di Bergamo

