Volodymyr Zelensky ha difeso la controversa decisione degli Stati Uniti di fornire all'Ucraina bombe a grappolo come atto di autodifesa. Ha detto al vertice Nato a Vilnius: "Ci sono momenti in cui ......spagnolo considera che il futuro dell'Ucraina sia nello spazio euroatlantico eil principio delle 'porte aperte' della Nato, ma ritiene che non ci si debba precipitare sull'adesione di...Zelensky a Praga ha affermato che la decisione di fornirle a'dipende solo' da Washington e ha ...e si è unita al programma di Save the Children 'Scuole come zone di pace' per imparare a- ...

Kiev difende la scelta di usare le munizioni a grappolo Globalist.it

Volodymyr Zelensky ha difeso la controversa decisione degli Stati Uniti di fornire all'Ucraina bombe a grappolo come atto di autodifesa.La Nato non dovrebbe tenere «l'intera situazione e l'Ucraina in un limbo quando si tratta di adesione»: lo ha detto ieri il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ...