Kevin Spacey | l' accusatore | Tentò di praticarmi sesso orale mentre dormivo

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Uno degli uomini che accusadi abusi ha raccontato la propria versione dei fatti in tribunale a Londra. In questi giorni in un tribunale di Londra si sta svolgendo il processo nei confronti dell'attore premio Oscaraccusato di molestie sessuali da quattro uomini. Si tratta del secondo processo contro la star in meno di due anni. Uno degli accusatori ha testimoniato in aula, affermando cheavrebbe compiuto un atto dinei suoi confronti dopo essersi addormentato nel suo appartamento. L'attore deve rispondere di dodici capi d'accusa, di cui sette per aggressione sessuale e tre per atti osceni, un'accusa per aver indotto una persona a praticare atti sessuali e una per aver indotto una …