Juve su Scamacca | c’e la prima mossa

La Juventus ha fatto un sondaggio per Gianluca Scamacca. I bianconeri si sono informati sull'attaccante del West Ham in caso di cessione di Vlahovic. Gianluca Scamacca ha sempre voluto la Roma. Anche quando si è presentato il Milan, anche quando ha provato a bussare la Juventus, anche quando l'amico Frattesi lo ha 'tradito' preferendo l'Inter.

Juventus, chieste informazioni per Scamacca GianlucaDiMarzio.com

I bianconeri sono alla ricerca di una punta, ed a questo proposito ha parlato Scamacca: "Ho sempre avuto nostalgia dell'Italia, il nostro campionato resta uno dei migliori. Milan, Juve o Roma Ho sempre..." Sono gli attaccanti al centro della giornata di trattative, con voci che si sono incrociate tra i principali campionati europei. Il Psg "punta diritto su Dusan Vlahovic", secondo Le Parisien.