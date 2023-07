Juve-Scamacca | chieste informazioni per l’attaccante | le ultime

: 'Roma, casa'. L'attaccante vicino ai giallorossi: 'Io allenato da Mou sarebbe un sogno'. ... Clamoroso: adesso il Chelsea mette fretta a, Inter, PSG. Lo scippo arabo: l'Al - Ahli si ...Piace anche Okafor, attaccante del Salisburgo Non solo, latiene d'occhio anche Noah Okafor, l'attaccante del Salisburgo che è particolarmente apprezzato a Torino. Il giocatore, ...L'opzione Okafor, per la Roma, potrebbe essere un'alternativa ai tentativi di approccio, già conosciuti, pere Morata. Il calciatore svizzero è legato al Salisburgo da un contratto che ...

Juve, se parte Vlahovic c'è Scamacca: ecco perché i bianconeri sono favoriti nella corsa ilBianconero

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...Okafor Juve: il talento del Salisburgo è il nome nuovo per l’attacco. Oltre a Scamacca c’è pure lo svizzero in lista Okafor è il nome nuovo per l’attacco della Juve. L’attaccante del Salisburgo si agg ...