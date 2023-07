Juve | rilancio arabo per Pogba | 150 milioni per tre anni

Tutti i nodi vengono al centrocampo. O più precisamente al cuore dellache si è radunata e ha ripreso i lavori da un paio di giorni. Mediana a due o a tre che sarà, Allegri in quel settore ha gli uomini contati. E infatti è proprio lì che si stanno concentrando gli ...Inter: va alsu Lukaku che chiude con il Chelsea. Juventus: Vlahovic e Chiesa via all'asta ... Clamoroso: adesso il Chelsea mette fretta a, Inter, PSG. Lo scippo arabo: l'Al - Ahli si ...... dopo il rifiuto del centrocampista della Juventus alla prima offerta di 100 milioni di euro per tre anni, riferisce Gazzetta.it , è pronto ilfino a 150 milioni in tre anni per convincere ...

Juve, rilancio dall'Arabia: 150 milioni per convincere Pogba Calciomercato.com

Senza il francese i bianconeri però resterebbero con quattro giocatori in mediana: Locatelli, Rabiot, Rovella e Fagioli ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...