Juve | Pogba non è ancora pronto | lavora ancora al JMedical | tournée in bilico e l'offerta araba sullo sfondo

(Di mercoledì 12 luglio 2023) In casatutto ruota attorno a Paul. Ed è normale dato che il miglior colpo della passata stagione di mercato di fatto non...

Starebbe arrivando il summit decisivo per quanto concerne il centrocampista francese, Paul'Oggi no, domani chissà...', ha replicato in maniera sibillina il centrocampista dellaa una ... 'Ma all'Ittihad o all'Al Ahli Non so', ha spiegato ancorain un video che ha già fatto il ...Una trattativa che di striscio tocca anche la Juventus, che dopo aver perso Milinkovic Savic e che deve cercare di tenere, potrebbe avere un altro problema.

11:58 - USCITO ARTHUR - Arthur è appena uscito dal JMedical e adesso si è fermato con i tifosi presenti all'esterno del centro medico per fare foto e autografi. 11:39 ...La ‘razzia’ dei club dell’Arabia Saudita in Serie A potrebbe quinidi non essere finita qui. “Oggi no, domani chissà…”, ha replicato in maniera sibillina il centrocampista della Juve a una domanda sul ...