Juve | Giuntoli vola a Londra | Chiesa e Vlahovic all'asta sul mercato

Ecco il nuovo obiettivo dei bianconeri Ha preso subito in mano le redini della Juventus il nuovo responsabile dell'area tecnica Cristiano. Che ha una bella grana adesso tra le mani, quella ...Tutti i nodi vengono al centrocampo. O più precisamente al cuore dellache si è radunata e ha ripreso i lavori da un paio di giorni. Mediana a due o a tre che sarà, ...formata dae Manna, ...La buona notizia è l'accoglienza che i tifosi hanno riservato a Vlahovic, osannato ('Non te ne andare!') e rincuorato dopo l'annata storta: un motivo in più per convincerea non venderlo. ...

Giuntoli lo soffia al Napoli: colpo in mediana per la Juventus CalcioMercato.it

Missione in Inghilterra per Giuntoli e Manna. Oltre a cercare una nuova destinazione agli esuberi di centrocampo Arthur, McKennie e Zakaria, i due dirigenti della Juventus sono pronti ad ascoltare off ...L'ex diesse biancoceleste è tra i candidati a ricoprire il posto lasciato vuoto da Cristiano Giuntoli volato a Torino sponda ...