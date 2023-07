Juve | cedere per sbloccare il colpo a centrocampo | Samardzic e Koopmeiners nel mirino

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tasselli, intrecci, situazioni da risolvere prima di accelerare per le operazioni in entrata. In casantus, la prima missione che Cristiano...

... il nome di Salah torna ad intrecciarsi con il mercato della, anche se stavolta in modo ... Secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', qualora i Reds dovesseroil loro gioiello, potrebbero ...... con la Roma che vorrebbeil giocatore a titolo definitivo. 2023 - 07 - 12 17:29:56 ... Aurelio De Laurentiis ha annunciato l'erede di Giuntoli, volato alla, sul proprio profilo Twitter. Il ...Ci sono delle novità riguardo il calciomercato della Juventus. Giuntoli è pronto adue giocatori. Non solo in entrata, ci saranno dei grandi movimenti anche in uscita. L'obiettivo della dirigenza è recuperare almeno 80 milioni di euro dalle cessioni degli esuberi. Un progetto ...

Juve, cedere per sbloccare il colpo a centrocampo: Samardzic e ... Calciomercato.com

MISSIONE ESUBERI – La Juventus, infatti, prima di sondare le potenziali occasioni che offrirà il calciomercato, deve cedere qualche giocatore proprio lì in mezzo al campo. Primo su tutti, Denis ..."L'Inter ha formulato una seconda offerta al Chelsea pari a 30 milioni di euro più bonus. I nerazzurri sperano possa essere l’offerta giusta per ...