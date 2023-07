(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo una prima parte di stagione molto intensa, il World Tour disi è fermato per qualche settimana in vista deldiin programma dal 4 al 6 agosto. Il “Torneo dei Grandi Maestri” è indubbiamente l’evento più importante da qui a fine anno in ottica ranking di qualificazione olimpica per Parigi 2024, visto che assegna la bellezza di 1800 punti ai vincitori di ogni categoria e ne garantisce 200 semplicemente per la partecipazione. Il Worldè però una gara a inviti ed è riservata esclusivamente ai migliori 36 del ranking mondiale in ciascuna categoria di peso (oltre ad alcuni posti per l’Ungheria in qualità di Paese ospitante). 18hanno centrato l’obiettivo qualificazione e al momento risultano tutti regolarmente iscritti all’evento magiaro, anche ...

Nel suo cammino, l'italiano ha battuto tre giapponesi ed è riuscito così a strappare in extremis la qualificazione per ildi Gerusalemme (20 - 22 dicembre). Una grande Italia in Giappone, ...Nel suo cammino, l'italiano ha battuto tre giapponesi ed è riuscito così a strappare in extremis la qualificazione per ildi Gerusalemme (20 - 22 dicembre). Una grande Italia in Giappone, ...

Judo, Masters 2023: confermati in fase di iscrizione i diciotto azzurri qualificati per Budapest OA Sport

The Organising Committee of the Hungary Masters 2023 judo championship has approved the participation of an Emirati team comprising four male competitors and one female competitor. The Emirati judokas ...Mor, Gibraltar’s top judoka, clinched the gold medal at the prestigious European Masters Judo Heavyweight Championship. The championship showcased some of the finest judo talents from across the ...