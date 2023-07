(Di mercoledì 12 luglio 2023) Leggi Anche Maltempo, temporali in Trentino: 2.500 fulmini in meno di due oreè a un'altitudine di1.700 metri, ma pur se nel ben mezzo dell'inverno dell'emisfero australe, la...

il servizio meteorologico sudafricano ha lanciato l'allarme a causa del fronte freddo che ha colpito proprio la provincia di Gauteng che comprende e la capitale Pretoria.

Johannesburg sotto la neve: prima volta da oltre dieci anni TGCOM

La neve è caduta su Johannesburg, la più grande città del Sudafrica. Qui non si vedeva da più di dieci anni, scrivono i giornali locali. Sui social i residenti hanno descritto lo spettacolo come "pura ...Un'ondata di aria fredda ha riportando la neve dopo 11 anni nella città più grande del Sud Africa. SPLENDIDA NEVICATA NELLA METROPOLI SUDAFRICANA - Una massa d'aria fredda proveniente da latitudini me ...