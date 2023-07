Joao Felix | tensione all’Atletico | nervoso lancia pettorina a fine allenamento

Sembra esserci un clima decisamente teso in casa Atletico Madrid per quanto riguardae l'ambiente. Il portoghese, infatti, nell'arco delle ultime settimane non si è certo sottratto a raccontare il suo desiderio di non restare in Spagna, specie sotto la guida di Simeone e ...Vorrebbe andare al Paris Saint Germain, ma l'Atlético Madrid chiede troppo. Viene proposto come conguaglio per l'eventuale acquisizione di Lautaro Martinez. Ha fallito nella mezza stagione al Chelsea. ...2023 - 07 - 10 18:06:53 Benfica, si sognaIl Benfica sogna. L'attaccante portoghese è il grande obiettivo del club per l'attacco, che ha già sondato l'Atletico Madrid per il ...

Joao Felix separato in casa all'Atletico Madrid Il papà: "Resti calmo, Mendes risolverà" TUTTO mercato WEB

Il portoghese non vuole restare all'Atletico e sembra essere piuttosto nervorso alle prime sedute pre stagionali.L'attaccante portoghese è ormai un separato in casa, confronti e tensione durante i primi allenamenti della nuova stagione.