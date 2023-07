Jessica Selassiè si è rifatta dopo il Grande Fratello Vip | ecco a quale intervento si è sottoposta e come sta adesso – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 12 luglio 2023)si èil seno. La vincitrice delVip ha svelato di aver voluto intervenire sotto questo aspetto per via dello “svuotamento” del suo petto dovuto al dimagrimento di questi anni.si èil senoilVip Ciao a tutti, sto bene e mi sto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.