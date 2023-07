Jack Grealish in vacanza a Ibiza | la fidanzata è in Italia | lui balla e accarezza un' altra ragazza

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Notte di divertimento per, il giocatore del Manchester City . Il calciatore è stato infatti ripreso mentre era in compagnia di una donna durante una festa a. Nel video, diffuso ...

Jack Grealish nei guai: palpeggia una hostess a Ibiza mentre la compagna Sasha è in vacanza in Italia VIDEO Calciomercato.com

Notte di divertimento per Jack Grealish, il giocatore del Manchester City. Il calciatore è stato infatti ripreso mentre era in compagnia di una donna durante una festa a Ibiza.