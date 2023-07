Italia-Usa | si lavora a un protocollo contro il cyber-crime

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Durante il loro ina Washington, il ministro dell’Internono Matteo Piantedosi e l’omologo statunitense Alejandro Mayorkas hanno discusso di diversi temi come la lotta al crimine organizzato, al traffico di stupefacenti e all’immigrazione illegale. Inoltre, hanno parlato del rafforzamento della cooperazione nel contrasto alla criminalità informatica. In particolare deld’intesa tra il Viminale e il dipartimento della Sicurezza interna pensato per rafforzare la collaborazione operativa in ambito, migliorare la sicurezza delle infrastrutture critiche e favorire nuove opportunità di partnership. I documenti tra Roma e Washington sono in fase avanzata ed entro la fine dell’anno potrebbe arrivare la firma. L’occasione per la sigla potrebbe essere la visita indi Mayorkas. ...