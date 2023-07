Isola 17 | Gian Maria Sainato | “Se ho un debole per Helena Prestes? Sì! Lei mi disse che se non fosse stata con Carlo Motta…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tra i naufraghi che più hanno fatto discutere nell’ultima edizione de L’dei Famosi c’è sicuramente, il quale in un’intervista al settimanale Novella 2000 ha parlato della sua esperienza in Honduras e del rapporto con i suoi compagni. Per prima cosaha voluto chiarire la questione della simpatia particolare per Cristina Scuccia: C’è, ma è durata poco, i naufraghi mi hanno eliminato e sono andato sull’di Sant’Elena, quando sono ritornato con il gruppo Cristina ha iniziato a dire di avere una persona fuori, ma io sapevo che invece era single… Mentre conci sarebbe stato un interesse ricambiato, se solo lei non...