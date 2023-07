Ipocrisia green | va al summit in bici scortata da due auto blu

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’ideologiacontinua a manifestarsi in tutte le sue contraddizioni. La vicepresidente spagnola e ministra per la Transizione ecologica, Teresa Ribera, ha raggiunto incletta la sede del Consiglio informale dei ministri Ambiente ed Energia dell’Ue a Valladolid, in Spagna, il 10 luglio. Un gesto con il quale ha voluto testimoniare l’impegno concreto per la riduzione delle emissioni, utilizzando un sistema di noleggio di recente inaugurato a Valladolid. Eppure, come diversi utenti hanno notato e commentato sui social network, la ministra è preceduta e seguita da duemobili di grossa cilindrata. Il caso Ribera Oltre all’uso della, lo staff della ministra, che fa parte di un governo di centrosinistra, aveva anche fatto sapere di essere giunti a Valladolid in treno da Madrid, sempre per ridurre il più ...