“Io al vertice non perché donna” La lezione di Panajia sulle quote rosa

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sì alle donne ai vertici delle aziende, ma non tramite le. È più o meno questo il messaggio lanciato dalla Mara, AD e Presidente Henkel Italia, durante il dibattito alla Ripartenza. La domanda è semplice: come si arriva ai vertici di un’azienda così importante ed internazionale partendo “dal profondo Sud” di Reggio Calabria? Risposta secca: “Nonsonoe io questo ci tengo a precisarlo. Ho un curriculum di tutto rispettonella mia vita ho fatto finance, ho fatto marketing, ho fatto vendite, ho fatto la carriera internazionale, ho lavorato e girato per il mondo come responsabile del brand più importante di Henkel”. Sintesi: bisogna portare i risultati, far funzionare la macchina, meritare il ruolo. Che si sia uomini o donne, poco ...