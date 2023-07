Inzaghi “Obiettivo scudetto | vogliamo la seconda stella”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Sappiamo che sarà una stagione intensa esia piena di soddisfazione per i nostri tifosi, che hanno già esaurito tutti gli abbonamenti possibili”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone, nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione nerazzurra. “? Chiaramente sì, il dna dell’Inter è quello della vittoria. E’ il grande, non mi va di fare il toto-favoriti ma noi abbiamo il dovere di vincere lae ci metteremo tutte le nostre forze”, ha aggiunto il mister dei vice-campioni d’Europa. Che poi dice la sua su Lukaku: “E’ un giocatore di un’altra squadra (il Chelsea), sappiamo cosa rappresenta per l’Inter e quanto ha fatto soprattutto nel finale dell’ultima stagione. ...

