Inzaghi e Marotta oggi in conferenza stampa | via al 2023-2024 dell’Inter!

(Di mercoledì 12 luglio 2023)daranno il primo atto ufficiale della ripartenza dell’Inter, con ladi presentazione della stagione. Ecco a che ora parleranno il tecnico e l’AD Sport e come sarà possibile seguire le loro dichiarazioni in diretta.– Simonee Giuseppeaprono la nuova stagione dell’Inter, alla vigilia del raduno ad Appiano Gentile. Il tecnico e l’Amministratore Delegato per l’area sportiva parleranno nellache apre le attività per il. Lo farannoalle ore 18 all’Inter HQ, ossia la sede del ...

... avendo scelto Big Rom per dare achili, gol e centimetri che mancano nella batteria ... Segnali che ai nerazzurri arrivano forti e chiari e chenon vuole lasciare cadere nel vuoto. Per ...... in realtà c'è chi in Viale della Liberazione si sta muovendo senza far troppo rumore su altri profili richiesti daper completare la rosa della nuova stagione. Beppe(LaPresse) " ...Il primo nome su cui stanno lavorando da giorni Piero Ausilio e Beppeè Yann Sommer. Lo ... Simoneha bisogno di un numero 1 con cui iniziare a lavorare in vista del ritiro precampionato ...

Inzaghi e la sua Inter lavorano ai nuovi arrivi sul mercato, dopo che già diversi colpi sono stati portati a termine nelle ultime settimane.Demiral vuole solamente l'Inter. Il centrale turco ha già detto no ad offerte provenienti dalla Turchia e dall'Arabia Saudita ...