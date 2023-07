Investì e uccise Francesco Valdiserri | 24enne condannata a 5 anni di carcere

(Di mercoledì 12 luglio 2023) È stataa 5diChiara Silvestri, lache la notte del 19 ottobre scorso aveva investito, uccidendolo, il 18ennea Roma, sulla Cristoforo Colombo, mentre camminava sul marciapiede. Alla donna era contestato l’omicidio stradale aggravato e per lei il pubblico ministero Erminio Amelio aveva chiesto una pena di 4e mezzo. Il giudice per l’udienza preliminare, Valerio Savio, ha invece inasprito la richiesta al termine del processo svoltosi con il rito abbreviato, quindi con lo sconto di un terzo della pena. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È stato arrestato e sottoposto ai domiciliari il pirata della strada che il 24 giugno ha travolto e ucciso con la propria auto il 48enne Loris Forghieri, che si trovava in sella a una bici in via ...Wolfgang Rieke è rimasto vicino al cadavere di Davide Rebellin per interminabili minuti, preoccupandosi solo di cancellare le sue tracce con la saliva, un comportamento che mostra "una stupefacente ...VICENZA - Wolfgan Rieke , il camionista residente in Germania che , sarà estradato in Italia. La decisione è stata presa dal giudice tedesco che sta seguendo il caso. Spetterà ora alle autorità dei ...