Invalsi 2023 | rapporto drammatico | 1 alunno su 2 è insufficiente e il 50% dei liceali non capisce ciò che legge

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ilpresentato questa mattina alla Camera, illustra uno scenario davvero preoccupante per il futuro culturale del nostro Paese. I dati sono drammatici: oltre il 45% degli studenti che frequentano la scuola primaria, non raggiungono il livello base una volta arrivati in quinta el