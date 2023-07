Invalsi 2023 | oltre 45% allievi non raggiunge livello base in 5°elementare

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) –45% deglinonilin. E' quanto emerge dal rapportopresentato oggi alla Camera, secondo il quale "si riscontra una perdurante differenza dei risultati tra scuole e tra classi più accentuata nelle regioni meridionali, specie per quanto riguarda la Matematica e la prova di Inglese listening". "Ciò significa – si sottolinea – che la scuola primaria nel Mezzogiorno fatica maggiormente a garantire uguali opportunità a tutti, con evidenti effetti negativi sui gradi scolastici successivi. Gli esiti registrati nella scuola secondaria di primo grado confermano che si è fermato il calo degli apprendimenti in Italiano e Matematica riscontrato tra il 2019 e il 2021, ma non si registra ...

Prove Invalsi 2023, scuola media: si arresta il calo, ma non c’è inversione di tendenza. Sud sempre in crisi. I dati Orizzonte Scuola

