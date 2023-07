Invalsi 2023 | oltre 45% allievi non raggiunge livello base in 5°elementare

... il che costituisce una delle - purtroppo non molte - buone notizie che si possono trarre dalle prove, che hanno visto coinvolte 12mila scuole e 2 milioni e 700 mila ragazzi. Altri ...Così nel Rapporto. Cala la dispersione scolastica, - 1% sul 2022,attestandosi all'8,7%. Alle elementari 1 bambino su 3 non sa la matematica e si registra un indebolimento in tutte le ...Oltre 45% degli allievi non raggiunge il livello base in 5°elementare. E' quanto emerge dal rapportopresentato oggi alla Camera, secondo il quale "si riscontra una perdurante differenza dei risultati tra scuole e tra classi più accentuata nelle regioni meridionali, specie per quanto ...

Prove Invalsi 2023, scuola media: si arresta il calo, ma non c’è inversione di tendenza. Sud sempre in crisi. I dati Orizzonte Scuola

Secondo il rapporto Invalsi 2023 peggiora il rendimento degli studenti italiani; a preoccupare anche la scuola primaria e il forte divario tra Nord e Sud ...Le competenze degli studenti italiani non sono ancora tornate ai livelli raggiunti prima della pandemia. E i risultati raggiunti dalla maggior parte dei maturandi alla fine del proprio percorso scolas ...