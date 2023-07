Peggiora il rendimento degli studenti italiani secondo il rapporto. Il confronto degli esiti della scuola primaria mostra un indebolimento in tutte le discipline.... questa la fotografia della scuola italiana che emerge oggi, 12 luglio, giorno in cui viene presentato il Rapportorelativo alle prove impartite quest'anno (2,6 milioni cartacee e 5,2 ...Oggi mercoledì 12 luglio, alle ore 10.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge la presentazione del Rapporto nazionale 'Le prove'. Presente Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, che ha fatto un'introduzione e un commento ai dati emersi. Il commento di Valditara: una spaccatura insostenibile ...

Invalsi 2023, metà studenti delle superiori con competenze inadeguate in italiano e matematica Il Sole 24 ORE

A scuola ci sono andati per 13 anni, ma non hanno raggiunto le competenze minime né in italiano, né in matematica, né in inglese. Sono l'8,7% degli studenti di V superiore, circa 35mila ragazzi: un da ...Presentati i risultati delle rilevazioni nazionali 2023. Drammatico calo degli apprendimenti alla primaria, dove cominciano a consolidarsi i divari territoriali ...