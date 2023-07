Inter | ufficiale l’acquisto di Bisseck dall’Aarhus

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’batte un altro colpo sul mercato, garantendosi un acquisto di prospettiva in difesa con l’arrivo nella parte nerazzurra del Duomo di Yann-Aurel. Da tempo il club nerazzurro aveva messo nel mirino il capitano della Germania Under 21 e dopo aver pagato la clausola rescissoria di 7 milioni di euro all’Aarhus ha pensato a chiudere l’accordo con il giocatore. Dopo aver svolto l’iter di tutte le visite mediche,ha firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2028. A rendere nota l’ufficialità delè stato l’con un comunicato. Questo il contenuto: “La montagna ha resistito a tutte le avversità: ora per Yann-Aurel è arrivato il momento di iniziare la sua nuova avventura nerazzurra“. SportFace.