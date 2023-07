Inter | rivedi la conferenza di inizio stagione di Inzaghi e Marotta VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Simonee Giuseppehanno parlato in casanellastampa dialla vigilia del raduno per la prima parte del ritiro estivo dei nerazzurri. L’allenatore e l’amministratore delegato hanno presentato la nuova annata e il tecnico piacentino ha anche risposto alle domande dei cronisti presenti. In alto ecco allora ilintegrale pubblicato dal club. SportFace.