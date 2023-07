Anche Ferdi Kadioglu , esterno a tutto campo classe 1999 può lasciare il club turco e come riportato da A Spor e Aksam in Turchia l'è in forteper lui. La richiesta è di 20 milioni di ...Sul centravanti anche ildel Paris Saint - Germain.8.03 - L'ha definito ieri l'accordo per Bisseck: questa mattina iter medico per il tedesco tra l'Humanitas di Rozzano e il Coni, ...L'apertura del Corriere dello Sport: 'su Lukaku'. Clamoroso: adesso il Chelsea mette fretta a Juve,, PSG. Lo scippo arabo: l'Al - Ahli si lancia su Zielinski. Milan: Loftus - Cheek ...

Inter, pressing per un esterno del Fenerbahce | Mercato ... Calciomercato.com

Non solo Vlahovic, secondo La Gazzetta dello Sport, pressing inglese anche per Chiesa, atteso alla Continassa lunedì. Il figlio d’arte non sembra troppo ...Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il calciomercato entra nel vivo: tutte le trattative del 12 luglio ...