Inter Miami | Messi | “Motivato per questa nuova sfida | non penso al ritiro”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) In un’vista ai microfoni della tv ‘Televisiòn Pùblica‘, Leoha fatto chiarezza sul suo futuro, a partire dall’esperienza con l’: “Sonopere darò il massimo per questo club. All’mi attende unavita, ma la mia mentalità rimarrà la stessa. Nonal“. La Pulce ha poi parlato della Nazionale argentina: “Aver vinto i Mondiali è una cosa inspiegabile. Ha significato talmente tanto dopo tutto quello che ho passato e per quanto ho sofferto che non riesco neppure a spiegarlo a parole. Addio all’Albiceleste? Arriverà tra poco“. SportFace.

Tifa per iHeat, tatuaggi: Un simbolo della Vergine Maria è sul suo braccio sinistro, un ... Otavio già fu decisivo inPorto. L'lo ricorda bene anche per un motivo in particolare, ...Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato a Mundo Deportivo della scelta di Lionel Messi di andare all'Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato a Mundo Deportivo della scelta di Lionel Messi di andare all'. PAROLE - "Ha dato una soluzione a una situazione che non ...Manca poco alla presentazione di Lionel Messi come nuovo giocatore dell'. Un colpo davvero ad effetto per la squadra di Beckham e in generale per tutto il campionato americano. Lo conferma anche il grande entusiasmo manifestato da Wayne Rooney , ora allenatore ...

Video: Calcio, fan di Messi cantano davanti allo stadio dell'Inter Miami Il Giornale Di Vicenza

Otavio, l'intreccio di mercato tra Juve e Inter per il centrocampista portoghese. La sua storia tra curiosità e aneddoti e gli scontri in Champions con i club italiani ...Il presidente del Barcellona Laporta ha rilasciato delle dichiarazioni sul trasferimento di Messi all'Inter Miami e sul mancato ritorno in blaugrana ...