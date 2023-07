Inter Miami | Messi | “Continuerò a dare il massimo | è una sfida nuova”

Lionel Messi ha condiviso il suo pensiero trasferimento all 'che ha sorpreso tutti. L'attaccante ha assicurato che è stata una sua scelta e che, ad oggi, la reputa la migliore a sua disposizione: "Sono contento della decisione che ho preso, non vedo ...Leo Messi, nuovo giocatore dell', ha parlato ai microfoni di Television Publica della nuova avventura Leo Messi, nuovo giocatore dell', ha parlato ai microfoni di Television Publica della nuova avventura. Le ...ROMA - In attesa della conferenza stampa del 16 luglio , Leo Messi ha parlato della sua nuova avventura come giocatore dell', esprimendo la sua felicità e determinazione nell'affrontare questa sfida. Nonostante il cambio di vita che presuppone la scelta di giocare gli Stati Uniti, il capitano dell'Argentina ...

La pulce conferma che continuerà a dare il massimo in campo e torna sulla coppa del Mondo, tutto merito del "gruppo" ...De Laurentiis ha scelto il nuovo direttore sportivo. Inzaghi svela gli obiettivi nerazzurri. Torna a parlare l'argentino. Approvato il disegno di legge per contrastare la pirateria online ...