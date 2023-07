Inter | Marotta | “Squadra sarà competitiva | arabi portano soldi Zhang non ha mai fatto mancare risorse”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Grazie alla famiglia, non ci hamaileper far sì che il nostro lavoro potesse avere una sua finalizzazione”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, Giuseppe, nel corso della conferenza stampa di inizio stagione dei nerazzurri: “Nella scorsa stagione l’apice è stato la finale di Champions, ma anche due trofei importanti. Gran parte del merito va al nostro allenatore Inzaghi, che ha dovuto anche confrontarsi con una critica a volte aspra. Il nostro percorso in campionato influenzato anche da quella sosta rappresentata dal Mondiale in Qatar e ci ha trovato in difficoltà, poi però ci siamo ripresi e siamo riusciti a conquistare la partecipazione alla prossima Champions, grande orgoglio essere ancora presenti nella più importante ...