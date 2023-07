Inter | Inzaghi | “Scudetto grande obiettivo Vogliamo riportare Lukaku | Onana viene in ritiro”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Loè il nostro, abbiamo il dovere di cercare di vincere loe la seconda stella. Ci metteremo tutte le nostre forze, sappiamo che tante altre lo vorranno fare ma sappiamo già qual è il nostro”. Queste le parole dell’allenatore dell’, Simone, nel corso della conferenza stampa di inizio stagione dei nerazzurri: “Mercato? Grandissima sintonia con chi se ne occupa. E’ normale che sia difficile, ma stiamo operando nel migliore dei modi. Gli acquisti sono una testimonianza, Bisseck e ancor più Frattesi e Thuram hanno valorenazionale.è di un’altra squadra, sappiamo cosa rappresenta per l’, sappiamo cosa ha fatto nella parte ...

Ci siamo, si alza il sipario sulla stagione 2023/24 dell'Inter: dall'Headquarter nerazzurro in conferenza con Beppe Marotta c'è anche Simone Inzaghi. Ecco le parole in ...