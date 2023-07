Inter | Inzaghi e Marotta | ‘Obiettivo scudetto | ci riproveremo per Lukaku' Poi l'indizio per il post Onana

Marotta loda il lavoro di. Il gap del calcio italiano e la speranza sui diritti tv . Marotta e i capitali arabi . La strategia di mercato dell'. Un'sempre più giovane e italiana .... Giuseppe Marotta L'amministratore delegato dell', Beppe Marotta , ha parlato in conferenza stampa prima dell'allenatore, Simone. Marotta ha commentato la stagione trascorsa e fatto il ...Il desiderio è la seconda stella" Napoli 21/05/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli -/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: SimoneLa stagione dell'inizia ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Anche Sensi in uscita dall'Inter in questa sessione di calciomercato: per lui però si sarebbe anche aggiunta una pretendente spagnola oltre al Monza ...