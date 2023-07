Inter | inizia il valzer dei portieri | da Onana a Trubin passando per Cragno

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Per l’ora il vero e propriodei. Salutato ufficialmente Samir Handanovic, bisogna sistemare adesso la cessione di Andréal Manchester United. Per passare poi ai sostituti: Anatoliy, Yann Sommer e la possibile incognita AlessioDEI– Samir Handanovic saluta ufficialmente l’dopo 11 stagioni. Mentre per Andréè ormai soltanto questione di giorni, se non ore.quindi ildeiper i nerazzurri, che già si sono cautelati con il ritorno di Raffaele Di Gennaro al posto di Alex Cordaz, anch’egli salutato ufficialmente nel pomeriggio di oggi. Adesso ...