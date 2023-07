Inter | Daily Mail | Lukaku non vuole aggregarsi al ritiro del Chelsea nemmeno da lunedì

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Romeluai ferri corti col. Ilracconta di un ulteriore strappo che si sarebbe consumato tra gli inglesi e l’attaccante belga, che dopo aver ottenuto cinque giorni di permesso, sperando che nel frattempo l’riesca a chiudere la trattativa per il suo ritorno a titolo definitivo, sembrerebbe comunque non avere la minima intenzione dialdei londinesi a partire da, quando scadrà il permesso concesso. Il centravanti prova dunque a forzare la mano per ottenere il trasferimento. SportFace.

A / Salernitana -/ foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Romelu Lukaku Il Chelsea pare si stia quasi per arrendere nella vicenda di Romelu Lukaku. L'attaccante, secondo il... Lukaku non si presenteràLukaku rappresenta la prima scelta per l', ma i nerazzurri non ... Il 'Telegraph' riferisce infatti come il giocatore non abbia intenzione di presentarsi mercoledì a ......Sommer Napoli 21/05/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli -/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Andre' Onana Onana molto vicino al Manchester United. Lo scrive anche il...

Daily Mail – Onana, gli addetti ai lavori assicurano: trattativa United-Inter alla fase finale

Come emerso nelle ultime ore (CLICCA QUI), il Chelsea ha rinviato il ritorno di Romelu Lukaku al ritiro pre-campionato a lunedì prossimo, quando l'appuntamento della squadra a Cobham ...L'Inter alza l'offerta e si avvicina alle richieste del Chelsea: si stringe per Lukaku Arriva un aggiornamento importante sulla questione Romelu Lukaku. Come riportato dal Telegraph, infatti, la nuova ...