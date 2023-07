Inter | Bisseck | “Sono un difensore moderno Ogni giocatore sogna di stare qua”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nel giorno dell’ufficialità diall’arrivate anche le prime parole delarrivato dall’Aarhus. Il, capitano della Germania Under 21, ha parlato di quanto abbia desiderato vestire nerazzurro e di quanto si aspetta dalla sua prima esperienza in Italia. Le parole di: “calciatoredi poter giocare in grandi club e l’è uno dei club più importanti del mondo. Quando ho ricevuto la chiamata ero molto felice, ovviamente, e anche molto orgoglioso. Per la mia carriera è positivo che un grande club come l’si siaessato a me.pronto a iniziare. Lavorerò duramente, quindi penso che andrà bene, ho molta fiducia. Mi aspetto ...

