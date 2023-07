Inter | attesa l'offerta decisiva per Onana | è il sacrificio per arrivare a Lukaku

Indi chiudere con il Manchester United la trattativa per la cessione di Onana , l'lavora per trovare due nuovi portieri. I nerazzurri hanno l'accordo con lo svizzero Sommer, da trovare ...Commenta per primo La terza Roma di Josè Mourinho ha ripreso ad allenarsi a Trigoria indel rientro dei giocatori delle varie nazionali e dei regali che potrebbero arrivare dal ...per l'. ...15ª giornata:- Napoli 1 - 0 Dopo un mese e mezzo la lunga e logorantedei tifosi del Napoli è finita: finalmente torna il campionato e per la formazione partenopea, dominatrice ...

Abbonamenti sold-out : apre la waiting list 24-25 Inter - News Ufficiali

Romelu Lukaku non farà rientro a Londra. L'attaccante belga ha deciso di rimanere a Milano in attesa che le operazioni tra Chelsea e Inter prendano la giusta svolta e che il suo trasferimento diventi ...Movimenti in entrata e in uscita per l'Inter. Il club nerazzurro vuole rinforzarsi ancora per puntare di nuovo allo scudetto, parola di Inzaghi. Nella giornata di oggi, Marotta ...