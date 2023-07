Inter | addio a Handanovic e Cordaz poi toccherà a Onana

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ufficiale l'di Samir, il club gli dedica un messaggio. Presto stessa sorte per, vicino al Manchester United

Una cosa diversa - ma con lo stesso risultato finale - è accaduta fin qui all'di Simone ... Se a questo aggiungiamo l'di un altro pilastro come Edin Dzeko , ci si può fare un'idea sulla ...2023 - 07 - 12 17:37:41, ufficiale l'di Handanovic Samir Handanovic diceall'. Il club nerazzurro ha salutato il proprio portiere dopo 11 anni con un post sul proprio profilo ...Commenta per primo Dopo Thuram e Frattesi , l'piazza il terzo colpo sul mercato. Colpo che porta il nome di Aurel Bisseck , arrivato a ... ai quali vanno aggiunti due portieri, visto l'certo ...

Inter, Handanovic e l'addio del club: la lettera La Gazzetta dello Sport

Nuovo rinforzo per il Sassuolo che sta iniziando ad investire il tesoretto ottenuto dalla cessione di Davide Frattesi ...Urbano Cairo ha parlato in conferenza stampa per La7: "Oggi è più difficile perché hai spazi occupati dalla Premier, da LaLiga su mercati esteri, però ...