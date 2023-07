Insulti e Critiche a Mara Venier e Figlia | La Reazione é Epica!

E sullericevute dall'italiano per la nuova relazione con Melissa Satta: " Tante stro***te ... Purtroppo sui social può scrivere chiunque, vomitando. Troppe persone non conoscono il ...Vedi Anche Glidi De Luca ai commissari Pd Misiani e Camusso: 'Schlein ha mandato in ... Come si evince dalla lettera inviata a Sabino Cassese, lesi basano principalmente sulla ...Barazzutti commenta anche lealla compagna di Berrettini, Melissa Satta, incolpata per i ... Purtroppo sui social può scrivere chiunque, vomitando. Troppe persone non conoscono il ...

«Cresciuta senza affetto e sesso, ti diverti così»: l'assessora di ... Open

Nel testo parole pesanti e riferimenti personali alla famiglia dell'assessora, complice e colpevole, secondo chi scrive, di una multa troppo "fiscale". Intanto il Comune di Torino pubblica i dati ...Mara Venier e la figlia Elisabetta Ferracini invase dalle critiche dopo il concerto di Ultimo: ecco cos’è successo.