Ingiustizia è fatta Causò incidente mortale | niente carcere per lo straniero

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sfrecciando in auto a 130 km/h (con limite fissato a 50) un ventitreenne di origini indiane è stato ritenuto responsabile dell'nel quale morì la ventiduenne Federica Canneti, ad Arezzo. Ma non farà nemmeno un giorno di: è stato condannato a tre anni di lavori socialmente utili, una sentenza che non è piaciuta alla famiglia della vittima