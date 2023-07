“Incredibile | di Belen proprio non me l’aspettavo” Gerry Scotti rompe il silenzio su Mediaset

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Faranno parlare molto le dichiarazioni di, che ha deciso di soffermarsi su ciò che sta accadendo nel mondo della televisione e anche ovviamente a. Una delle prime domande poste al conduttore ha riguardato il futuro diRodriguez e Barbara D’Urso, che non saranno più protagoniste nell’emittente di Pier Silvio Berlusconi. E le sue dichiarazioni sono giunte dal profondo del suo cuore, senza che ci fossero atteggiamenti diplomatici. Manon si è concentrato solo suRodriguez e Barbara D’Urso, ma ha approfittato della sua intervista con Chi Magazine per lanciare una frecciatina asu Caduta Libera, alla luce della decisione di trasmettere in modo alternato le vecchie e le nuove puntate: “Non sono ...