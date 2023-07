Incinta al nono mese muore dopo un frontale con l’auto | tragedia in provincia di Salerno | mancavano pochi giorni al parto

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Avrebberito traFrancesca Calandriello, la 27enne mortaessere rimasta gravemente ferita in un incidente stradale a Sant’Arsenio, indi. Inutili anche i tentativi dei medici di salvare la vita alla bambina che la donna aveva in grembo. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi vicino allo stadio comunale di Sant’Arsenio, dovedella donna ha avuto un scontrocontro un minivan a nove posti.l’impatto molto violento tra i due veicoli, la donna è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Ruggi D’Aragona di, dove però è decedutaqualche ora. Calandriello era originaria di Sassano e viveva nella cittadina ...

Avrebbe partorito tra pochi giorni Francesca Calandriello, la 27enne morta dopo essere rimasta gravemente ferita in un incidente stradale a Sant'Arsenio, in provincia di Salerno. Inutili anche i ...Era almese di gravidanza ed avrebbe partorito tra pochi giorni: Francesca Calandriello, 27 anni, è morta per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Sant'Arsenio, nel Salernitano.

Salerno, 12 luglio 2023 – Né lei né la sua bimba si sono salvate. Una donna incinta di 27 anni è morta oggi in un incidente stradale a Sant'Arsenio, in provincia di Salerno. Era al nono mese di gravid ...Tragedia a Sant'Arsenio, nel Vallo di Diano. A perdere la vita, dopo uno scontro frontale con l'auto e il trasporto d'urgenza al Ruggi d'Aragona di Salerno, una donna di 27 anni ...