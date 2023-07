Incidente stradale nel Salernitano | grave una donna incinta

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnaè rimastamente ferita nel tardo pomeriggio in una Sant’Arsenio, nel. L’auto in cui viaggiava la giovane, 27 anni, originaria di Sassano, si è scontrata frontalmente con un pullmino nove posti. L’impatto è stato molto violento. Subito soccorsa dal 118, laè stata trasferita in eliambulanza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Sia la ventisettenne che la bimba che ha in grembo sono in pericolo di vita. Sul posto dell’, per i rilievi, gli agenti della polizia municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Unmortale si è verificato nella tarda mattina di oggi nel teramano e precisamente a Pretara di Isola del Gran Sasso dove una persona, che era su un'auto finita fuori strada in una ...Una donna di 58 anni è morta in seguito alle ferite riportate in unavvenuto a Lamezia Terme. La donna, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata investita da un'auto mentre attraversa la strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ...AGGIORNAMENTO È morta la donna di 58 anni in seguito alle ferite riportate in unavvenuto a Lamezia Terme.

Investito e ucciso sulla Cristoforo Colombo: 20enne muore sul colpo. Era con tre amici RomaToday

Una donna di 58 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Lamezia Terme. La donna, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata investita da un'auto mentre attrav ...Una donna di 58 anni è morta in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Lamezia Terme. La donna, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata investita da un’auto mentre ...