Incidente Roma | travolto e ucciso 20enne sulla Colombo

E' successo stanotte, il giovane era a piedi con alcuni amici all'altezza di Mostaccianomortale stanotte a. Mentre era a piedi con alcuni amici sulla Cristoforo Colombo in piena notte, un 20enne nordafricano è stato investito e ucciso da un uomo al volante di una Alfa ...... si rendono protagonisti di sfide e challenge spesso pericolose, tra cui le corse in auto , che possono sfociare in tragedie, come accaduto a Casal Palocco, a, nell'degli youtuber The ...FABRICA DI- Tragedia a Fabrica dove un uomo è morto, vittima di undomestico Si tratta di un 35enne, padre di un bambino. Con tutta probabilità l'uomo è rimasto folgorato mentre stava eseguendo ...

Investito e ucciso sulla Cristoforo Colombo: 20enne muore sul colpo. Era con tre amici RomaToday

(Adnkronos) – Incidente mortale stanotte a Roma. Mentre era a piedi con alcuni amici sulla Cristoforo Colombo in piena notte, un 20enne nordafricano è stato investito e ucciso da un uomo al volante di ...Tragedia a Fabrica di Roma (Viterbo). Un 35enne, residente in via San Giorgio, mentre stava utilizzando un elettrodomestico - sembra con una prolunga non a norma - è stato colpito da ...