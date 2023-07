Incidente auto-moto sul provinciale tra Suisio e Bottanuco | coinvolto un uomo di 41 anni

(Di mercoledì 12 luglio 2023). Un’tra un’e unatraha causato traffico nella mattinata di mercoledì (12 luglio) sulla SP 170, la strada che collega Capriate San Gervasio a Calusco D’Adda. Nel sinistro che poco dopo le 7 si è verificato su Viale Europa, la cui dinamica resta in fase di accertamento, sarebbe rimastoundi 41. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi: sul posto sono intervenute due ambulanze, in codice giallo e verde. Sullo stesso tratto di strada di nella serata di lunedì era avvenuto un altro, sempre tra, nel quale undi 36è rimasto ferito ...

TORTONA - Un violentosi è verificato ieri sera, poco prima delle 23, lungo la provinciale 211 tra Tortona e Sale , nei pressi del Motel2 . Unae una moto, per ragioni tuttora in fase di accertamento, si ......[ 13/09/2021 ]nella notte a Muro Leccese, conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici travolto e ucciso. Il conducente dell'......[ 13/09/2021 ]nella notte a Muro Leccese, conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici travolto e ucciso. Il conducente dell'...

Schianto mortale all'alba, Tommaso e Mattia morti nello scontro tra due auto a Jesolo Fanpage.it

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina LECCO – Incidente in galleria sulla nuova Lecco – Ballabio, SS36 Dir, avvenuto questa mattina poco prima delle 7. Coinvolti un’auto che viag ...LATINA – Un altro incidente mortale si è verificato sulle strade della provincia di Latina. nella zona Bivio di Doganella, un uomo in moto ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un’auto in ...