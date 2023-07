Inchiesta della Procura militare | insulti e molestie a bordo della nave Martinengo Chiesto il processo per il comandante

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ladi Napoli hailper Roberto Carpinelli,fregatadurante la missione anti pirateria nel Golfo Persico tra agosto e dicembre 2021, e di due sottocapi in servizio sulla stessa unità dopo un’, condotta daltore Roberto Barone, su episodi disessuali,e minacce, avvenuti anellaMarinaitaliana nel corsomissione internazionale che ha avuto luogo nei pressi delle coste africane, in cui donne e uomini erano diventati bersaglio di violenze e ...

Due questioni alle quali si aggiunge la recentegiornalistica sulla ministra del Turismo, ... che nei giorni scorsi ha disertato la riunionecommissione Affari EsteriCamera ......comunità il Camino e creazioniBottega Baobab del Commercio Equo e SolidaleCPS. ... Interviste -dal vivo e online di registi nazionali e internazionali, autori.ici di film ...L'fa luce sull'organigramma, le dinamiche e gli affari del mandamento mafioso di Tommaso ... già al vertice del clan e tornato alla guidacosca dopo aver scontato una condanna a 20 ...

Gestione pandemia COVID, sì a commissione d’inchiesta. Si indagherà anche sui banchi a rotelle e sull’adeguatezza delle misure in ambito scolastico Orizzonte Scuola

La procura militare di Napoli ha aperto un'inchiesta e chiesto il processo per un comandante di Marina e altri due sottocapi implicato in alcune accuse di molestie sessuali e maltrattamenti dopo varie ...Il Tg La7 riapre l’ipotesi della pista familiare in merito alla scomparsa di Emanuela Orlandi. L'ira di Pietro Orlandi: "Carognate" ...