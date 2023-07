Incendio della Venere degli stracci | fermato un clochard Da Forza Italia accuse al sindaco Manfredi

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) C’è una persona fermata per l’che all’alba di oggi ha distrutto l’operainstallata in piazza Municipio a Napoli. Si tratta di un 32enne senza dimora fissa,dalla Polizia di Stato, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura partenopea, per il reato die distruzione di beni culturali. Le indagini svolte dalla Squadra Mobile e da personale del Commissariato Decumani, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza cittadina, hanno permesso di individuare il probabile autore e rintracciarlo in una mensa in via Marina. Il 32enneper il rogo dell’opera di Michelangelo Pistoletto è S.I., 32ennedi nazionalitàna. Non si è trattato quindi di un gesto ...