Incendio a Napoli | distrutta la Venere degli stracci di Pistoletto

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Undivampato all'alba di oggi ha distrutto la, l'installazione di arte contemporanea realizzata dall'artista Michelangeloin piazza Municipio, a. Le fiamme hanno sciolto la statua e ridotto in cenere gli indumenti che la adornavano. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia municipale che hanno avviato le indagini sulle cause del rogo.

In fiamme al'opera di Michelangelo Pistoletto. A fuoco la Venere degli stracci di Pistoletto in piazza Municipio. Le fiamme sono divampate intorno alle 5.30 del mattino, per cause ancora da chiarire. Si pensa a undoloso, sul ...

