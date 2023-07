Incendi | vademecum per la corretta gestione dei boschi

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Pefc Italia:attiva, prevenzione e consapevolezza sono i modi sicuri ed economici per prevenire il rischionelle aree forestali e neiattiva, prevenzione e consapevolezza sono i modi sicuri ed economici per prevenire il rischionelle aree forestali e nei. A ribadirlo è il Pefc Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), ente promotore dellae sostenibiledel patrimonio forestale. Sue foreste grava infatti il rischio, soprattutto in estate, dello scoppio didovuti a siccità, temperature sopra la media dovute al cambiamento climatico, venti caldi, sottobosco asciutto, incuria, mancatae ...